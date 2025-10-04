San Francisco Totimehuacan tiene nuevas banquetas, rampas y luminarias

El Gobierno Municipal de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui Budib, finalizó los trabajos de pavimentación en la calle Artículo 9 – Artículo 1 y la privada “E” de la 16 de Septiembre, en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, beneficiando a más de 13 mil 500 habitantes.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, supervisó personalmente la conclusión de estas obras que incluyeron sustitución de descargas y tomas domiciliarias, construcción de base hidráulica, banquetas con guías podotáctiles para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de carpeta asfáltica, bolardos, señalética horizontal, señalamientos verticales y luminarias.

Aysa de Salazar destacó que estas acciones reflejan el compromiso municipal por construir una ciudad más incluyente, donde el progreso llegue a todas las colonias, barrios y comunidades sin distinción. Subrayó que la pavimentación en juntas auxiliares es fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de habitantes que históricamente han enfrentado rezagos en infraestructura básica.

El funcionario enfatizó que estas obras no solo facilitan el tránsito vehicular y peatonal, sino que impactan directamente en el desarrollo social, económico y urbano de estas comunidades. El Gobierno Municipal continúa trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura vial mediante proyectos que inciden directamente en la calidad de vida de la población.

