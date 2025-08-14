Avanza construcción de muro para contener el Río Alseseca

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, está llevando a cabo la construcción de un muro de contención en los límites del Río Alseseca, en la colonia San Luis Gonzaga. Esta obra beneficiará a más de 7 mil 400 habitantes de la zona, con el objetivo de prevenir deslizamientos de tierra y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, destacó que la ejecución de estos trabajos es parte de un programa integral de mitigación de riesgos en áreas vulnerables.

“El muro de contención de aproximadamente 24 metros de longitud y 6.5 metros de altura, cuenta con un volumen de 172.56 metros cúbicos, con el fin de garantizar su resistencia y durabilidad ante la creciente del río en temporada de lluvias”, precisó.

Además de la construcción del muro, se están realizando labores de monitoreo permanente, limpieza y desazolve del cauce, como parte del compromiso para garantizar la seguridad y protección de la infraestructura urbana de la ciudad. Aysa subrayó que, “como lo ha instruido el alcalde Pepe Chedraui, estamos trabajando en coordinación permanente con el Comité de Atención a Fenómenos Hidrometeorológicos Tlaloc, en materia de atención de ríos, barrancas y vasos reguladores de la capital”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Puebla, bajo la dirección del alcalde Pepe Chedraui Budib, busca construir una capital en orden, donde se fortalezcan la infraestructura urbana y la seguridad de sus habitantes mediante acciones concretas.