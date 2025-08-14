Se desprende llanta de Ruta Nueva Generación Angelópolis

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla informó sobre un incidente ocurrido con la unidad 55 de la Ruta Nueva Generación Angelópolis, donde se registró el desprendimiento de una llanta durante su recorrido.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance se debió a una falla mecánica y afortunadamente no dejó personas lesionadas.

Personal de la dependencia acudió de manera inmediata al lugar para brindar apoyo y coordinarse con los primeros respondientes. La unidad afectada fue retirada por elementos de Proximidad de Caminos y trasladada a un depósito vehicular para su resguardo.

La SMT destacó que este vehículo no había realizado la Revista Vehicular, un proceso de revisión técnica obligatorio que busca garantizar las condiciones mecánicas y de seguridad de las unidades de transporte público.

“Dicho procedimiento, que ya concluyó en el municipio de Puebla y actualmente se desarrolla en los municipios del interior del estado, es una acción prioritaria del Gobierno del Estado”, señaló la dependencia.

El gobierno de Alejandro Armenta ha enfatizado que este programa tiene como objetivo sacar de circulación a unidades que no cumplan con los estándares requeridos, como la involucrada en este incidente.

La secretaría advirtió que, una vez concluya la revista vehicular en todo el estado, se aplicarán sanciones a quienes incumplan con las normas.

“Se implementarán medidas y sanciones a todas las unidades que incumplan con las obligaciones, para garantizar la seguridad con bienestar”, afirmó, reiterando el compromiso de priorizar la vida e integridad de los usuarios sobre cualquier interés particular.

