Entregan obra de rehabilitación del CAIC Villa Olímpica en Cuautlancingo

Con el compromiso de impulsar más acciones en beneficio de la niñez, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro entregó la obra de rehabilitación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Villa Olímpica, ubicado en la colonia del mismo nombre.

Los trabajos realizados contemplaron mantenimiento a baños, aplicación de pintura e impermeabilización, con el objetivo de garantizar espacios seguros, dignos y en óptimas condiciones para el desarrollo educativo y formativo de las y los pequeños que asisten diariamente a este centro.

La titular del SMDIF expresó que en la dependencia están convencidos de que invertir en la educación y en espacios dignos para la niñez es construir un mejor futuro para el municipio, “vamos a seguir con el trabajo arduo para que cada niña y niño tenga un lugar seguro y adecuado para aprender y crecer”, destacó.

Asimismo reconoció la labor, dedicación y compromiso de las maestras de los CAIC.

Con estas acciones, el SMDIF Cuautlancingo reafirma su compromiso en favor de la infancia al fortalecer la infraestructura educativa en el municipio.

