No denunciarán a persona que abandonó feto en UPAEP

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) no denunciará penalmente a la persona que abandonó un feto en los baños de la institución.

Así lo confirmó el rector, Emilio Baños Ardavín, al señalar que no buscan criminalizar el tema, sino acompañar y acoger.

“De ninguna forma (presentar una denuncia), nosotros, nuestra posición es de acompañar, de acoger en esta situación”, comentó.

En entrevista este viernes, un día después del hallazgo, el rector señaló que continúan colaborando con la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).

Apuntó que hasta el momento continúan sin identificar a la persona que abandonó al producto gestacional en los baños de la institución, en una bolsa de basura.

Reiteró que la universidad se encuentra consternada y dolida por la situación, pero buscan solidarizarse con quien estuviera involucrada.

En ese sentido, Baños Ardavín hizo un llamado a la comunidad estudiantil a acercarse a las autoridades de la institución para recibir apoyo.

De acuerdo con versiones periodísticas, el feto habría tenido 7 meses de gestación, aunque no hay alguna confirmación oficial al respecto.

