Repetirán elección del PAN en Puebla capital por cuota de género

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) invalidó el triunfo de Manolo Herrera Rojas como dirigente del PAN en la capital y ordenó repetir la elección interna con una convocatoria exclusiva para mujeres.

Este viernes, el TEEP concretó el golpe contra el grupo político del presidente estatal de Acción Nacional, Mario Riestra Piña, al tirar los resultados que favorecieron a su candidato en la asamblea del pasado 7 de septiembre.

Durante sesión pública, los magistrados resolvieron los juicios que fueron promovidos por Guadalupe Leal Rodríguez, aspirante que quedó en segundo lugar de la elección interna.

En ese sentido, determinó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN debió garantizar la paridad y alternancia de género en la convocatoria para renovar la dirigencia municipal en Puebla.

Por lo anterior, se ordenó repetir la asamblea del Comité Directivo Municipal (CDM), bajo lineamientos que garanticen debidamente la participación de las mujeres como candidatas.

Esto, bajo el argumento de que la dirigencia municipal del PAN sólo ha sido ocupada por hombres, desde su constitución.

Con la resolución, la exdiputada local, Lupita Leal, tendría camino libre para competir por la presidencia del partido.

Sin embargo, el dirigente municipal electo, Manolo Herrera, puede acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la sentencia del TEEP.

Editor: Renato León

Te recomendamos: