Armenta desiste de regresar el fuero a diputados locales

El gobernador Alejandro Armenta Mier se alineó con la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y desistió de impulsar la iniciativa para regresar el fuero a diputados locales, por eso dijo: “lo que hay que hacer es apegarnos a la ley y portarnos bien”.

En entrevista, el mandatario expresó su apoyo a la presidenta, quien recientemente planteó que los legisladores federales y senadores puedan enfrentar cualquier proceso penal sin necesidad de un juicio político previo para desaforarlos.

Alejandro Armenta reconoció que en ocasiones el fuero ha sido utilizado para la protección de diputados o funcionarios

que incurren en el uso incorrecto de la función pública, aunque hay mecanismos de verificación de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Refirió que, su perspectiva ha evolucionado, pues antes apoyaba la iniciativa de regresar el fuero en el Congreso de Puebla, pero ahora –dijo– “vivimos tiempos distintos”, por ello sostuvo que fuero no debe eximir a los servidores públicos de enfrentar la justicia.

“El fuero no es un manto que te vuelva inmaculado frente a delitos o acciones que pueden ser castigadas, así es que nosotros apoyamos la posición nacional”, afirmó.

Destacó que en la administración del exgobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta, se retiró el fuero al titular del Ejecutivo estatal, por lo que él se mantendrá en esa línea.

​”Nosotros apoyaremos la iniciativa de mantener sin fuero, en la época de Don Miguel Barbosa se retiró el fuero al gobernador y yo estaré en esa posición de seguir sin el fuero constitucional. Lo que hay que hacer es apegarnos a la ley y portarnos bien”, concluyó.

