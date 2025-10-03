Celebran 25 años del IEE con respaldo unánime de poderes en Puebla

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial manifestaron su respaldo y respeto a la autonomía del Instituto Electoral del Estado (IEE), al conmemorar el 25 aniversario de la fundación del organismo en Puebla.

El evento estuvo encabezado por el gobernador, Alejandro Armenta Mier; la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz.

También acudió el alcalde de la capital, Pepe Chedraui; ediles de la zona metropolitana, senadores, diputados locales, legisladores federales, dirigentes de partidos políticos y representantes de tribunales y organismos electorales.

En su mensaje, la presidenta del Consejo General del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, resaltó que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha tenido la función de promover, defender y fortalecer la democracia.

“Nuestra misión es el desarrollo y fortalecimiento democrático de nuestra entidad, porque la democracia construye la causa común de un proyecto de sociedad donde todas y todos estamos incluidos y tenemos un lugar”, comentó.

En ese sentido, hizo un llamado a seguir fortaleciendo al IEE a través de la tolerancia, el respeto a la pluralidad de ideas, disposición de acuerdos, pues aseguró que todas las voces tienen cabida en el instituto.

En su intervención, el gobernador Alejandro Armenta reconoció la evolución y fortalecimiento de la democracia con el paso de los años, al recordar que los procesos electorales eran organizados por los gobiernos en el poder, sin autonomía.

También celebró que con la transformación de los organismos electorales se abra paso a la representación de grupos vulnerables, personas de la diversidad sexual y se garantice la paridad de género en todos los cargos públicos.

Por lo anterior, aplaudió que los Poderes e instituciones más importantes de Puebla estén encabezados por mujeres actualmente.

