“The Life of a Showgirl” de Taylor Swfit rompe récords de streaming

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, y desató una auténtica fiebre global. En menos de 11 horas desde su estreno, la producción alcanzó el mayor número de streams en un solo día para un álbum en Spotify durante 2025, superando la marca establecida por cualquier otro lanzamiento de este año.

Además, el proyecto se convirtió en el álbum más preguardado en la historia de Spotify, acumulando más de seis millones de pre-saves antes incluso de su debut oficial. Esta cifra pulverizó el récord previo que Swift misma había fijado con The Tortured Poets Department en 2024, y demuestra el enorme apetito de sus seguidores por sumergirse de inmediato en cada nueva etapa de su carrera.

Te puede interesar: Gary Oldman es nombrado Caballero del Imperio Britanico

En Apple Music, The Life of a Showgirl también se colocó en el primer puesto de las playlists globales durante las primeras 24 horas, ostentando el promedio diario de reproducciones más alto registrado en la plataforma para un álbum lanzado en 2025. Si bien Apple Music no ha detallado cifras exactas, la entrada simultánea en decenas de países ratifica el impacto transversal de la cantante en servicios de streaming y confirma su dominio en el mercado digital.

Con ventas físicas proyectadas en cifras millonarias gracias a ediciones en vinilo y CD y múltiples nominaciones anticipadas a los Grammy 2026, Taylor Swift refuerza su condición de fenómeno global. The Life of a Showgirl no sólo confirma su maestría en la narrativa sonora, sino que también consolida una fórmula de lanzamiento donde el streaming, la experiencia de fans y el impacto cultural se juntan para elevar cada nuevo álbum a un acontecimiento sin precedentes.

Te recomendamos: