Lilia Cedillo inaugura espacios deportivos para estudiantes de Salud

Con la intención de fortalecer la formación integral de los estudiantes, la rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró una cancha deportiva techada, ludoteca y áreas recreativas con mesas de ping pong, raquetas, pelotas, futbolito y juego de gato, además de zonas de descanso y otros espacios para actividades culturales, en beneficio de la comunidad del Área de la Salud.

Asimismo, hizo entrega simbólica de un total de 120 equipos de cómputo, 25 guitarras y 24 balones de básquetbol que servirán para equipar a las facultades de Medicina, Enfermería y Estomatología, además de facilitar las actividades deportivas, recreativas y culturales como las que realiza la Rondalla de la Salud.

La doctora Lilia Cedillo dijo que estas unidades académicas son fundamentales porque forman a los profesionistas que se encargarán de procurar el bienestar de la población, por eso destacó también el trabajo de los profesores.

Recordó que los nuevos espacios se llenarán de la energía que imprimen los jóvenes cotidianamente, y allí podrán interactuar, descansar y realizar actividades culturales, todo ello con la intención de contribuir al bienestar emocional.

Por su parte, el doctor Celso Cortés Romero, director de la Facultad de Medicina, agradeció el compromiso con esta comunidad y resaltó el esfuerzo institucional para entregar los equipos, espacios e insumos que responden a las necesidades estudiantiles, no sólo de Medicina sino del Área de Salud. En el evento también recibieron equipos los directores las facultades de Estomatología, Fernando de Jesús Martínez Arroniz, y de Enfermería, Francisco Javier Báez Hernández.

