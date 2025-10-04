Capturan a estudiante que amenazó de muerte a universitarios en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó este viernes 3 de octubre la captura de un estudiante señalado como presunto responsable de generar una serie de amenazas de tiroteo dirigidas a sus compañeros de la Facultad de Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

De acuerdo con la información dada a conocer, la FGE confirmó que, al momento de la detención, se le aseguró un arma de fuego al implicado, lo que representaba un “riesgo latente” para la comunidad universitaria.

Los hechos que desencadenaron la intervención de las autoridades se remontan al martes 1 de octubre, cuando una cuenta de Instagram, atribuida a un supuesto alumno de dicha facultad, comenzó a publicar mensajes con amenazas violentas.

En las publicaciones, el individuo anunció un posible ataque armado dentro de las instalaciones, motivado, según sus declaraciones en la red social, por haber sido víctima de bullying. Los mensajes incluían comentarios de naturaleza violenta y misógina, dirigidos especialmente contra compañeras, aunque también se dirigía a hombres y profesores.

Una de las publicaciones más alarmantes mostraba la imagen de un arma de fuego junto a la amenaza explícita de realizar un tiroteo en la Facultad de Computación.

Ante la difusión de estas amenazas, la BUAP activó de inmediato un operativo de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el despliegue de binomios caninos K9.

En un comunicado oficial, la universidad informó que se incrementaron los patrullajes y los controles de acceso en la zona. Asimismo, se ofreció acompañamiento a través de la Oficina de la Abogada General a los estudiantes.

Inicialmente, la BUAP indicó que, tras los operativos, no se había detectado riesgo, aunque mantuvo en alerta a su personal de la Dirección de Apoyo a la Seguridad Universitaria (DASU).

