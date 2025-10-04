Diputado impulsa industria del vestido poblano en mercados digitales

Con la finalidad de impulsar a la industria poblana del vestido para que incursione en los mercados digitales, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta realizó una rueda de prensa para anunciar la alianza estratégica entre la Asociación Mexicana de Productores del Vestido y Shein México.

El objetivo es incentivar a fabricantes de Xoxtla y San Martín Texmelucan para que realicen la venta de sus productos a través de una de las empresas más importantes de distribución de ropa en el mundo, que también cuenta con un mercado significativo en América Latina.

“La virtud de las plataformas digitales es que las ventas son constantes, lo que ayuda a los productores a tener ingresos mayores, sin importar la temporada”, afirmó el diputado.

En este sentido, el Gerente de Nuevos Mercados de Shein Marketplace México, Jorge Ruiz Becerra, informó que los principales beneficios de esta alianza son: crear nuevos negocios, explotar la tecnología que ofrece la plataforma, impulsar y desarrollar la moda en México e incrementar sus ventas, así como apoyar a los productores mexicanos a través del Programa para Fabricantes Doble Cero, que representa cero comisión y cero costo de envío.

Durante la rueda de prensa, la delegada de la Asociación Mexicana de Productores del Vestido, Jocelyn Jhaen, exhortó a los fabricantes poblanos a incursionar en las nuevas plataformas de mercado en línea, con la finalidad de que obtengan mayores beneficios, como es el aumento de venta de sus productos y la presencia en el mercado nacional e internacional.

En la rueda de prensa también se contó con la presencia del director de Shein Marketplace México, José Miguel Domínguez Chacón.

