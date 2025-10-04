Refuerzan seguridad en universidades de Puebla tras amenazas 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intensificará su presencia en instituciones educativas de la capital poblana luego de que la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) recibiera posibles amenazas. La dependencia actuará en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las autoridades universitarias para garantizar la integridad física de los estudiantes.

Como parte de la respuesta inmediata, la Policía de la Ciudad desplegó todos sus recursos operativos para reforzar la seguridad en los planteles educativos. La estrategia incluirá talleres y capacitaciones a través de la Dirección General de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas, enfocados en prevenir el mal manejo de información en redes sociales, evitar casos de extorsión y combatir delitos cibernéticos.

La SSC reafirmó su compromiso de mantener una estrecha colaboración con instituciones educativas, padres de familia y sectores comerciales para “generar entornos de paz y brindar mayor protección a la población”. Estas acciones forman parte de un esfuerzo interinstitucional para fortalecer la prevención del delito y mantener canales de comunicación permanentes con la comunidad universitaria.

