Diputada Floricel González rinde Primer Informe de Labores

Al rendir su Primer Informe de Labores, la diputada Floricel González Méndez reafirmó su compromiso de legislar con visión de transformación, asegurando que cada decisión fortalezca la justicia social, la democracia y los derechos de las y los poblanos.

Como parte de su trabajo legislativo, destacó la presentación de 20 iniciativas y 10 puntos de acuerdo, donde destacan propuestas en materia de protección de grupos vulnerables y de salud.

La legisladora también resaltó las acciones realizadas en su Casa de Gestión, como parte de la labor de vinculación con la ciudadanía, con el otorgamiento de 780 consultas y 2 mil 340 medicamentos.

Durante el informe estuvo presente la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, quien respaldó el trabajo realizado por su compañera y enfatizó la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía para fortalecer la democracia.

