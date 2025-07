Perro chihuahueño salva a hombre que cayó 8 metros en glaciar

Un pequeño pero chihuahueño se convirtió parte indispensable de un rescate después de que ayudara a localizar a su dueño, quien había caído en una grieta de un glaciar en los Alpes suizos.

El incidente ocurrió el viernes 4 de julio al sur de Suiza, cuando el hombre se accidentó al romperse un puente de nieve bajo sus pies, cayendo casi ocho metros en una grieta oculta. Equipado con un walkie-talkie, logró contactar a un compañero, quien alertó a los servicios de emergencia. Sin embargo, la ubicación exacta era desconocida, complicando las labores de rescate.

Fue entonces cuando el chihuahua, que había quedado afuera de la grieta, comenzó a caminar en círculos sobre una roca cercana, llamando la atención de un rescatista de Air Zermatt, la empresa encargada de la operación. Al acercarse al animal, el equipo descubrió el agujero donde yacía el hombre.

Mediante un descenso en rápel, los rescatistas lograron sacar al herido, quien fue trasladado en helicóptero junto a su leal compañero a un hospital.

“Imaginen si el perro no hubiera estado allí. No tengo idea de lo que le habría pasado a este hombre. Creo que no habría sobrevivido“, declaró Bruno Kalbermatten, portavoz de Air Zermatt. La empresa calificó al chihuahua como “un héroe de cuatro patas”.

Te recomendamos: