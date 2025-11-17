Motociclista muere tras chocar con camioneta en San Miguel Canoa

Un joven de aproximadamente 20 años que viajaba en motocicleta perdió la vida tras chocar contra una camioneta en los límites de San Miguel Canoa y La Resurrección.

La noche del domingo, Alejandro N., originario de Canoa, circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando, en el cruce carretero que divide ambas comunidades, impactó el costado izquierdo de una Jeep blanca.

Te puede interesar: Hombre es golpeado y ejecutado en Santa Clara Ocoyucan

Testigos llamaron de inmediato a emergencias e intentaron auxiliarlo; sin embargo, el joven presentaba fracturas aparentes en las piernas y la espalda, además de una hemorragia severa.

Debido a la gravedad de sus heridas, falleció en la vía pública antes de que los paramédicos pudieran brindar atención. Técnicos en urgencias certificaron el deceso al arribar al lugar.

#Seguridad 🚑 Un motociclista identificado como Alejandro chocó a gran velocidad contra una camioneta en Camino a San Miguel Canoa a la altura del entronque de La Resurrección.



Según testigos, tras dar su nombre, quedó inconsciente y sus identificaciones señalan que es… pic.twitter.com/zotvrKWBBn — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 17, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: