Motociclista muere tras chocar con camioneta en San Miguel Canoa

Por:
Jesus Zavala
-
5
El motociclista impactó contra una camioneta y falleció debido a las heridas graves. / Foto: Especial.

Un joven de aproximadamente 20 años que viajaba en motocicleta perdió la vida tras chocar contra una camioneta en los límites de San Miguel Canoa y La Resurrección.

La noche del domingo, Alejandro N., originario de Canoa, circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando, en el cruce carretero que divide ambas comunidades, impactó el costado izquierdo de una Jeep blanca.

Te puede interesar: Hombre es golpeado y ejecutado en Santa Clara Ocoyucan

Testigos llamaron de inmediato a emergencias e intentaron auxiliarlo; sin embargo, el joven presentaba fracturas aparentes en las piernas y la espalda, además de una hemorragia severa.

Debido a la gravedad de sus heridas, falleció en la vía pública antes de que los paramédicos pudieran brindar atención. Técnicos en urgencias certificaron el deceso al arribar al lugar.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Asistieron 17 mil personas a marcha de la “Generación Z” en CDMX; mil derribaron las vallas

Notas relacionadasmás del autor