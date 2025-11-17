Centro Histórico de Puebla libre de comercio informal en El Buen Fin 2025

Este domingo, el Centro Histórico de Puebla registró una alta afluencia de poblanas, poblanos y turistas, que pudieron caminar libremente en el primer cuadro de la ciudad gracias a que la vía pública se encuentra libre de comerciantes populares durante El Buen Fin 2025, reporta la Secretaría General de Gobierno.

Con esta medida, el Gobierno de la Ciudad busca favorecer el desarrollo económico formal y proteger a los comerciantes establecidos, garantizando condiciones equitativas y un entorno ordenado para todas y todos los consumidores.

La SGG reitera su compromiso de continuar el diálogo permanente con el comercio popular, promoviendo soluciones que fortalezcan la convivencia, el respeto al espacio público y el impulso a la economía local.

