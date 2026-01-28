SSC Puebla reporta resultados de operativos de seguridad

Derivado de la implementación de diversas estrategias, que tienen como objetivo brindar protección a las y los habitantes de la capital del Estado, reconstruir el tejido social y generar entornos de paz, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), presentó un informe de resultados donde destaca la realización del Operativo Alcoholímetro.

En conferencia de prensa a cargo del titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez y de la SSC, Félix Pallares Miranda, se informó que, del 20 al 26 de enero del presente año, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), tuvo 4 mil 651 auxilios atendidos, es decir, alrededor de 664 atenciones al día, con un promedio de respuesta de 6:40 minutos.

De igual forma, se implementaron nueve operativos Centinela en 65 puntos de inspección, donde 904 vehículos, entre motocicletas y automóviles fueron inspeccionados, de los cuales 198 registraron estatus irregular por lo que fueron enviadas al depósito vehicular y se efectuaron seis infracciones.

Asimismo, se llevaron a cabo 108 operativos Transporte Seguro en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta entre Estado y Municipio; inspeccionaron a 2 mil 326 personas en 570 unidades de más de 100 rutas del servicio público.

En este mismo periodo fueron realizados siete operativos Angelópolis, donde siete personas, originarias de Colombia (04), Estados Unidos (02) y una más de Venezuela, fueron rescatadas. Además, se consultó a 12 personas, se inspeccionaron seis vehículos y se remitieron ocho motocicletas al depósito vehicular, así como se levantaron 56 infracciones por hechos de tránsito.

En este mismo periodo, se llevaron a cabo dos operativos Protección Radar, durante los días 23 y 24 de enero, en los que fueron intervenidos 259 negocios y se apoyó en 25 descargas de la aplicación para dispositivos móviles “Seguridad Inmediata”.

En cuanto a operativos Alcoholímetro, se implementaron seis, inspeccionando 110 personas y vehículos, se enviaron 13 unidades al depósito vehicular, y se levantó una infracción.

También se realizaron cinco operativos contra “arrancones” en el Bulevar Hermanos Serdán, la Avenida 15 de Mayo y el Bulevar San Felipe, donde se inspeccionó a 20 personas, se consultó el estatus de 17 vehículos y dos unidades fueron remitidas al depósito vehicular.

Con la finalidad de generar entornos seguros para la ciudadanía, fueron implementados 60 operativos interinstitucionales, donde participaron 135 elementos de DEFENSA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como la SSC. Realizaron 7 mil 354 acciones de proximidad en diferentes puntos de intervención, donde 12 mil 139 negocios y comercios fueron intervenidos, 2 mil 724 bancos y cajeros automáticos, 20 mil 669 personas entrevistadas y 2 mil 900 descargas de la aplicación para dispositivos móviles “Seguridad Inmediata”.

Derivado de las estrategias implementadas para combatir diversos hechos con apariencia de delito, se aseguraron 89 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas, con un peso total de 585 gramos, así como 11 armas —seis blancas y cinco de fuego—. Asimismo, se identificaron 18 vehículos, de los cuales 10 fueron recuperados y ocho se encontraban relacionados con diversas conductas delictivas.

Además, se reportó la detención de 87 personas: 15 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, una ante el Ministerio Público para Adolescentes y 68 ante el Ministerio Público del fuero común. De estas acciones, 72 probables responsables fueron remitidos ante el Ministerio Público por delitos como robo a negocio o comercio, robo a casa habitación, delitos contra la salud, entre otros ilícitos.

En cuanto a acciones de Atención a Víctimas, a través del área de Búsqueda de Personas, fueron localizadas nueve personas. Por su lado, la Dirección de Protección Civil Municipal reportó 101 apoyos prehospitalarios, atendió 27 incendios y 12 accidentes vehiculares.

Finalmente, es importante resaltar que en las últimas horas se realizaron algunas detenciones, entre ellas las de tres integrantes de una banda presuntamente dedicada al robo de tiendas de conveniencia con violencia, robo de vehículos con violencia y portación de arma de fuego, en calles de la colonia San Rafael Oriente; otros tres hombres dedicados al robo de autopartes, detenidos en el estacionamiento de un centro comercial en la colonia La Popular; así como la detención del presunto responsable de causar actos vandálicos contra la Catedral; y un hombre con registros por robo a cuentahabiente, quien hace unos meses se volvió viral en redes sociales al ser captado asaltando a un ciudadano.

