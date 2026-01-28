Rehabilitan calle 5 sur con adocreto y servicios básicos en San Andrés Cholula

La presidenta municipal Lupita Cuautle entregó la calle rehabilitada 5 sur, entre calle 15 poniente y 3 sur de San Andrés Cholula, con el objetivo de fortalecer los servicios básicos y mejorar la movilidad urbana.

Al respecto, la edil destacó que estas acciones responden a compromisos asumidos con la ciudadanía, y señaló que su administración sigue escuchando, atendiendo y trabajando para que las y los sanandreseños cuenten con infraestructura digna, servicios eficientes y entornos que eleven la calidad de vida.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, informó que se colocaron más de 2 mil 500 metros cuadrados de adocreto hexagonal, además de la construcción de 700 metros de guarniciones y banquetas, señalética horizontal y vertical, así como la reubicación de 10 postes de alumbrado público. Además, se instaló la red de agua potable con tomas domiciliarias y la tubería sanitaria.

