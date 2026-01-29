Armenta pide a secretarios responder y atender mensajes ciudadanos

El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió a las y los funcionarios de su administración responder y atender las quejas y demandas de la ciudadanía, al subrayar que en su gobierno no hay omisión ni indiferencia frente a los señalamientos que hacen las personas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que la transparencia y el combate a la corrupción son ejes fundamentales de su administración, y explicó que, en sus giras de trabajo, suele compartir su número telefónico personal, lo que le permite recibir mensajes directos de ciudadanos, incluso a través de WhatsApp.

Relató que recientemente recibió un mensaje de una persona de Tehuacán sobre un presunto acto de corrupción, pero mencionó que, aunque escucha y lee todas las denuncias, no puede emitir juicios ni señalar culpables.

Por ello, mencionó que todos los señalamientos se investigan y analizan, además que cuando recibe este tipo de mensajes —incluso de madrugada—, los canaliza a su equipo técnico y al secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, para que se atiendan.

En ese contexto, Alejandro Armenta solicitó a su gabinete actuar con la misma disposición y atender las quejas que les hacen llegar los ciudadanos, pues insistió que no permitirá la omisión y la indiferencia.

“Si yo puedo contestar un teléfono, les digo a un secretario o secretaria: ¿por qué tú no le contestas?, si yo contesto tres veces a una persona ¿por qué tú no les marcas?, ¿cuántos segundos te llevas marcándole a una persona o contestándole?”, reprochó.

