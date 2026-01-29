Aseguran a dos hombres con vehículo robado en el Periférico Ecológico

Dos hombres fueron detenidos en posesión de armas de fuego y de un vehículo con reporte de robo, el cual habría sido sustraído con violencia sobre el Periférico Ecológico. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La detención se registró la mañana de este jueves, cuando elementos de la Policía Estatal detectaron un automóvil Chevrolet Beat que circulaba sobre el Periférico Ecológico, a la altura del bulevar Carmelitas, y confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

Ante ello, se inició una persecución sobre dicha vialidad, que concluyó con la detención de los dos tripulantes del vehículo, quienes presuntamente portaban al menos dos armas de fuego.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público por los delitos de detentación de vehículo con reporte de robo, robo agravado y portación de arma de fuego sin licencia.

Asimismo, se informó que el propietario del automóvil fue asaltado la noche del miércoles, por lo que ya fue contactado para continuar con el proceso legal y recuperar su unidad.

Editor: César A. García

