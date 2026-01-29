García Parra descarta costo político por no municipalización de Totimehuacán

Al afirmar que Morena obtendrá un triunfo contundente en las elecciones de 2027, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, desestimó que la no municipalización de San Francisco Totimehuacán genere un costo político a la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, el funcionario subrayó que la creación del municipio 218 de Puebla es un procedimiento complejo que debe atenderse con responsabilidad administrativa y financiera.

Lo anterior, dijo, para garantizar que la nueva demarcación cuente con recursos suficientes y capacidad operativa para su desarrollo.

Rechazó que la decisión de postergar la municipalización tenga un trasfondo político y consideró que no impactará negativamente a la Cuarta Transformación en las próximas elecciones intermedias.

Por el contrario, enfatizó que Morena “va a ganar todo” debido a los resultados de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como del gobernador Alejandro Armenta Mier.

“(La municipalización se Totimehuacán) no tiene nada que ver con el 2027, en 2027 vamos a ganar todo por el gran trabajo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta”, apuntó.

En tanto, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, señaló que en la actual administración sí se consolidará a San Francisco Totimehuacán como el municipio 218.

Señaló que, actualmente, están en un proceso de integración de toda la información y expediente para cumplir con los requisitos que marca la Ley Orgánica Municipal, como socializar la propuesta para asegurar la viabilidad del proyecto, por lo que remarcó no tiene ningún fondo político.

