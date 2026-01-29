Delfina Pozos se queda en el PRI y descarta renuncia

La diputada Delfina Pozos Vergara confirmó su permanencia en el PRI de Puebla, poniendo fin a los rumores sobre su supuesta renuncia.

Tras semanas de incertidumbre sobre su futuro político, la legisladora confirmó que continuará representando al tricolor en el Congreso del Estado.

En entrevista, admitió que durante las fiestas decembrinas consideró su salida del partido, tras diferencias internas por el cambio de la dirigencia estatal.

Además, señaló haber estado enferma en las últimas semanas, por lo cual se ausentó del Congreso local y estuvo fuera del foco público.

Confirmó que, durante dicho periodo, recibió invitaciones por parte de otros partidos políticos como Movimiento Ciudadano y el PAN para sumarse a sus filas.

Sin embargo, indicó que, después de analizarlo a fondo, decidió permanecer en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por un tema de “congruencia”.

Resaltó que la diputación plurinominal que ostenta actualmente fue gracias a los votos de priistas en el 2024, por lo que no podía defraudarlos.

“No puedo ser incongruente, estoy aquí por el voto priista y tengo que mantenerme por el voto priista; estaré trabajando desde el Congreso del Estado los años que restan”, comentó.

Además, Pozos Vergara afirmó que mantiene buena relación con la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Xitlalic Ceja García, con quien ya sostuvo una reunión.

