Uso de teléfono en el baño aumenta riesgo de hemorroides, advierte estudio

El uso del celular en el baño, algo que se ha vuelto rutinario para muchos, aumenta en un 46% el riesgo de hemorroides, de acuerdo con un estudio del Massachusetts General Hospital.

La investigación, publicada en PLOS One, analizó a 125 adultos durante colonoscopias, vinculó el uso del smartphone en el baño con un tiempo prolongado en el inodoro, un factor clave para la aparición de hemorroides.

El estudio reveló que el 66% de los participantes admitió usar el dispositivo en el baño, de los cuales un 37% permanecía más de cinco minutos sentado, frente al 7% de quienes no lo usaban.

La doctora Trisha Pasricha, líder del estudio, indicó que los dispositivos digitales hacen que se pierda la noción del tiempo, lo que aumenta la presión en la zona anal, favoreciendo inflamaciones, dolor y sangrado.

Te puede interesar: Florida quiere eliminar requisitos de vacunación en escuelas

Especialistas recomiendan limitar el tiempo en el inodoro, no pasar más de cinco minutos y evitar encorvarse mientras se utiliza el teléfono.

Además, alertan que llevar o usar el móvil al baño es un riesgo higiénico, debido a que puede contaminarse con partículas liberadas al momento de descargar el inodoro.

La investigación revela que, aunque el esfuerzo al evacuar no se relaciona con mayor riesgo, el uso prolongado del teléfono sí puede contribuir significativamente a esta condición.

Te recomendamos: