Mark Volman, cofundador de The Turtles, fallece a los 78 años

Mark Volman, miembro fundador y voz principal de la banda estadounidense The Turtles, falleció a los 78 años tras una breve enfermedad en Nashville, Tennessee.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de su muerte. Desde 2020, padecía demencia por cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, movimiento y pensamiento.

El músico fue mundialmente conocido por su mayor éxito, la canción “Happy Together” de 1967, que alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100. Esta sería la canción más famosa de la agrupación.

Luego de la disolución de la banda en 1970, continuó su carrera como solista y con el grupo The Mothers of Invention, bajo la tutela de Frank Zappa; también contribuyó en la música infantil.

Volman nació en Los Ángeles en 1947 y fundó The Turtles en 1965 en compañía de Howard Kaylan. En sus últimos años, estuvo de gira, que reunió a varias leyendas de la música.

