Jimena Villegas, bailarina y egresada UDLAP, regresa para compartir experiencia

Jimena Villegas, egresada de la Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), regresó a su alma máter, después de 12 años, para compartir con la comunidad estudiantil sus experiencias y conocimientos en tres ejes: primero, realizó un montaje con estudiantes de la Licenciatura en Danza; también trabajó con el elenco del próximo musical que estrenará la UDLAP en octubre de 2025, y finalmente brindó un workshop de audición en el que enseñó a los estudiantes a preparar su CV, presentarse en un casting y enfrentar estos procesos de selección.

Workshop y coreografía

Durante su estancia en la UDLAP, Jimena desarrolló con los estudiantes de la Licenciatura en Danza una pieza original que combina danza contemporánea, urbano y jazz, concebida como una reflexión sobre la inmediatez y superficialidad de la vida actual. “La coreografía tiene como trasfondo lo que sucede hoy en día, que es que todo el tiempo estamos en el celular, que todo es desechable e instantáneo. Quise captar esa falta de concentración, pero también generar una especie de rebelión a la sociedad, para recordarnos que siempre hay algo más profundo”, explicó la bailarina.

Además del montaje artístico, Jimena impartió un workshop intensivo en el que abordó temas clave para la formación de los futuros bailarines; les explicó cómo preparar un CV artístico, qué elementos considerar para presentarse a una audición, la importancia de la puntualidad, la actitud colaborativa y la capacidad de improvisar: “En el teatro musical trabajas en equipo, y lo que más observan en una audición no es solo la técnica, sino tu disposición y cómo te relacionas con los demás; por ello aprendan de todo: salsa, bachata, disco, porque nunca sabes qué te van a pedir”, concluyó.

Teatro Musical UDLAP

Para Jimena, este regreso fue también un reencuentro con sus orígenes: “Yo formé parte del primer musical que se hizo en la UDLAP, José el Soñador. Me emociona ver cómo este proyecto ha crecido hasta convertirse en un espacio que reúne a toda la comunidad universitaria. Poder aportar desde mi experiencia en Cats, Fiebre de sábado por la noche y en escenarios internacionales es muy significativo”.

Su paso por Nueva York, Madrid y México le ha permitido trabajar con artistas como Ana Torroja, Ana Bárbara y Marc Anthony, para así ser parte de grandes producciones; otro éxito en su carrera profesional fue el segundo lugar que obtuvo en Bailando por un sueño. Y fue precisamente esta experiencia la que compartió con los estudiantes, recalcando que la preparación constante es clave.

Con este tipo de vinculaciones, la Universidad de las Américas Puebla, que actualmente celebra 85 años de historia y 55 de su campus en Puebla, reafirma el valor de sus egresados como inspiración y guía para las nuevas generaciones, celebrando así la trayectoria de artistas que llevan la excelencia académica de la UDLAP a escenarios internacionales.

Te recomendamos: