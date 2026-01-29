LXII Legislatura aprueba certeza jurídica y regulación de motocicletas

En sesión pública ordinaria, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla, con el objetivo de actualizar el marco jurídico fiscal y, con ello, dar certeza jurídica a las y los contribuyentes.

Las reformas avaladas precisan los requisitos para acceder al Programa de Apoyo del 100 por ciento del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y se establece el marco normativo correspondiente a las obligaciones de las y los propietarios de motocicletas.

Además, se indica la excepción para que una motocicleta nueva pueda circular sin placas desde el punto de venta hasta el lugar de resguardo, mediante un permiso provisional que autorice la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

