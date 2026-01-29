Turismo impulsa desarrollo y derrama económica en Puebla

Para el Gobierno de Puebla, el turismo representa una fuente de derrama económica y una vía para una mejor distribución de la riqueza, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al destacar el trabajo de promoción de la entidad de la mano con la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, el gobernador afirmó que la cultura, el arte y el deporte constituyen la base del desarrollo humano. En este marco, reconoció la decisión de la presidenta de México de designar a Puebla como sede del Tianguis Turístico, al subrayar que la entidad cuenta con la infraestructura, las condiciones de seguridad y el potencial necesarios para albergar un evento de proyección nacional.

En este contexto, el gobernador presentó la revista “Puebla, El Latido de México”, cuya edición de este mes está dedicada al Carnaval de Huejotzingo, y subrayó que la publicación tiene como propósito fortalecer la promoción del estado y posicionar sus principales destinos turísticos.

Durante su intervención, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, agradeció al gobernador Alejandro Armenta por creer en el turismo como un motor de desarrollo económico y de prosperidad compartida. En este marco, presentó la Gaceta del mes de febrero, la cual será difundida a partir del 1 de febrero en los módulos de información turística y a través del portal visitpuebla.mx. Y convocó a visitantes y poblanos a recorrer el estado y disfrutar de las diversas actividades que se llevarán a cabo en la entidad.

Entre los eventos relevantes de este mes destacan los carnavales de Huejotzingo, Cholula, Coronango, Pahuatlán y la ciudad de Puebla; el Coffee Fest, que se realizará el 1 de febrero en el Parque Soria; las quintas ecuestres, del 4 al 8 de febrero; así como conciertos de artistas como Gloria Trevi, Mijares y Bobby Pulido. Asimismo, invitó a asistir a los partidos de fútbol del Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, los días 13 y 20 de febrero, frente a Pumas y América, respectivamente.

Durante el Carnaval de Huejotzingo, a lo largo de los cuatro días de duración, participan más de 70 mil danzantes, más los miles de visitantes que acuden al municipio; así lo informó el presidente municipal, Roberto Solís, quien recordó que, después de 3 décadas, el año pasado regresó un gobernador al carnaval. Puntualizó que, en coordinación con las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública del Estado, trabajan para garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los asistentes.

