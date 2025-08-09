Lupita Cuautle lleva servicios a San Francisco Acatepec

Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Con el objetivo de continuar llevando los servicios del Gobierno Municipal a las colonias, juntas auxiliares e inspectorías, la presidenta Lupita Cuautle Torres encabezó una nueva Jornada de Proximidad Social, ahora en la junta auxiliar de San Francisco Acatepec.

Estas son acciones de cercanía de los servicios, trámites y asesorías que ofrece el gobierno municipal, por ejemplo: la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) brindó atención de solicitudes orientadas al reforzamiento de los dispositivos de seguridad y presencia policial en calles y avenidas específicas de la zona, dando continuidad a los esfuerzos que la dependencia realiza de forma permanente en materia de seguridad.

Con esta, suman 11 realizadas en lo que va del año, brindando atención a más de 5 mil personas, consolidando así dinámicas de participación ciudadana.

