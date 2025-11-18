San Pedro Cholula registra saldo blanco durante el Buen Fin 2025

Gracias a las acciones preventivas y de vigilancia implementadas durante el operativo “Buen Fin 2025”, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández Díaz, reportó saldo blanco.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de comerciantes, consumidores y visitantes, del 13 al 17 de noviembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) mantuvo un despliegue operativo permanente en las principales zonas comerciales y bancarias, así como en el primer cuadro del municipio, barrios y juntas auxiliares.

En este operativo participaron 95 elementos de la SSC Cholula y 11 de la Secretaría de Marina (SEMAR), además de 11 camionetas tipo pick up, 14 unidades tipo sedán, 9 motocicletas y 5 cuatrimotos, reforzando la presencia policial para prevenir robos, fraudes y otras conductas delictivas.

De manera paralela, la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas intensificó acciones de proximidad social, brindando información preventiva y promoviendo el uso responsable de los números de emergencia en la zona centro y plazas comerciales. Asimismo, a través de los 30 Comités de Seguridad con Comerciantes, se reforzó la difusión de recomendaciones de seguridad para prevenir extorsiones y otros delitos, además de promover el servicio gratuito de acompañamiento bancario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las y los cholultecas, así como de los visitantes que acuden al municipio durante temporadas de gran afluencia comercial.

