Tractocamión volcado causa cierre parcial en la Acatzingo-Xalapa

La volcadura de la tolva de un tractocamión cargado de arena mantiene el paso lento de automóviles en la carretera federal Acatzingo-Xalapa, a la altura del Ocotal. Elementos de seguridad y grúas trabajan para retirar la unidad siniestrada.

El accidente ocurrió a las 10:30 AM debido a una mala maniobra del conductor del tráiler, que provocó que la tolva volcara y esparciera la tierra sobre la cinta asfáltica, cerrando el paso vehicular por aproximadamente una hora.

La unidad pesada fue retirada a un costado de la carretera por grúas, permitiendo el paso lento de vehículos sobre la vía.

Te puede interesar: Lupita Cuautle descarta participación de funcionarios en marcha de la Generación Z

Actualmente, unidades de tránsito de Acatzingo laboran para agilizar el flujo vehicular, mientras que las grúas continúan trabajando en la remoción de la tolva volcada. Se desconoce el estado de salud del conductor.

Se recomienda a los conductores utilizar vías alternas, ya que el tránsito presenta retrasos de 25 a 30 minutos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: