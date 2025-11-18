Proyectan autorizar concesión de paraderos en la capital poblana

El Congreso del Estado proyecta autorizar la concesión a 10 años de los paraderos del transporte público en Puebla capital, previendo que el pago de contraprestaciones por 43 millones de pesos se destinará para mejorar la seguridad de los usuarios.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Guadalupe Vargas Vargas, informó que ya analizan, en conjunto con el Ayuntamiento de Puebla, los beneficios de privatizar los parabuses en el municipio.

En conferencia de prensa, explicó que la solicitud enviada por el Cabildo de Puebla busca dignificar los paraderos y mejorar la seguridad de los pasajeros del transporte público.

Detalló que, de acuerdo con el proyecto técnico, la empresa que obtenga la concesión deberá pagar contraprestaciones por un total de 43 millones de pesos al gobierno municipal.

Precisó que el pago inicial constará de 15 millones de pesos; además, realizarían un pago anual por 2.8 millones de pesos, durante los 10 años que dure la concesión.

En ese sentido, la diputada del Partido Verde afirmó que los recursos obtenidos se destinarían para garantizar la tranquilidad del 46 por ciento de poblanos que hacen uso del transporte público en la capital.

“Tendríamos que invertir en seguridad; el recurso inicial sería utilizado para seguridad de los parabuses, la posible ampliación de estos espacios públicos; dentro de los beneficios hablamos de accesibilidad”, comentó.

Apuntó que, entre las medidas que tomarían, está la instalación de cámaras de videovigilancia, luminarias e implementación de vigilancia en dichos espacios.

En caso de su aprobación en el Congreso local, la Ley de Ingresos Municipal 2026 del gobierno de Pepe Chedraui incluirá los recursos para la concesión de los paraderos.

