Congreso de Puebla descarta cobro de tenencia para contribuyentes cumplidos

El Congreso de Puebla confirmó que no habrá cobro de tenencia para el 2026 en el estado, siempre y cuando los conductores cumplan con el pago del Control Vehicular.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Guadalupe Vargas Vargas, aclaró que no contemplan la reactivación de la tenencia en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026.

En conferencia de prensa, recordó que el impuesto anual existe desde años anteriores, para que los propietarios de vehículos puedan circular legalmente en el país.

Sin embargo, remarcó que en Puebla se mantendrá vigente el estímulo fiscal de tasa cero para las personas que cumplan con el pago de Control Vehicular en tiempo y forma.

En ese sentido, precisó que el costo del Control Vehicular será de 700 pesos por automóvil para el próximo año, teniendo como plazo de enero a marzo para realizarlo.

“Para aquellos contribuyentes que cumplen con el plazo establecido, aquellos contribuyentes que no tienen fotomultas, con el pago del control vehicular estarían exentos del pago de la tenencia”, comentó.

Los propietarios que incumplan con dicho concepto durante el primer trimestre del 2026 tendrán que pagar la tenencia, la cual se calcula con base en el tipo y modelo de unidad.

La diputada del Partido Verde reconoció que la posible reactivación de la tenencia vehicular fue un tema que causó ruido entre los ciudadanos, luego de que el legislador federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, lo propusiera a nivel nacional.

