Presupuesto de Egresos 2026 se estima en más de 131 mil mdp: Miguel Márquez

En rueda de prensa, el diputado Miguel Márquez Ríos señaló que la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026 busca fortalecer la seguridad, el desarrollo social, la educación, la salud y el campo, a través de una visión social y humanista alineada con el Plan Estatal de Desarrollo.

El también presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público dio a conocer que en el proyecto de egresos 2026 no existirán nuevos impuestos, y se estima un monto aproximado de más de 131 mil millones de pesos, lo que representa un incremento nominal del cuatro por ciento respecto al ejercicio anterior.

Miguel Márquez refirió que las prioridades para la Ley de Egresos 2026 serán la educación, salud, seguridad pública, infraestructura y programas de bienestar social.

“El paquete fiscal estará distribuido para acciones de desarrollo social, desarrollo económico y otros clasificados que se tienen, así como gastos de inversión y proyectos como es el Sistema de Transporte Cable Bus, la Universidad del Deporte, la infraestructura hídrica, el Ecoparque Flor del Bosque, el Centro Integral de Rehabilitación y de Especialidades”, declaró.

Así como todo lo que conlleva el análisis que se realizará en el Congreso del Estado por parte de las comisiones respectivas, donde se analizarán y escucharán las voces de todos los y las participantes de los órganos colegiados”, afirmó el diputado.

Te recomendamos: