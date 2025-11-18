Pepe Chedraui critica al PAN y PRI por sumarse a marchas de jóvenes

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, dijo que es una pena que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se cuelguen de las marchas de los jóvenes y criticó que no tengan la capacidad de convocar una propia.

En entrevista dijo que se suma a la postura del gobernador Alejandro Armenta Mier y expresó que es una lástima que, aunque en Puebla hay un acuerdo para la libre expresión de manifestaciones de jóvenes, se unan actores políticos.

El edil recordó que ya hay una investigación a fondo de la participación de actores políticos en la manifestación del pasado 15 de noviembre en la capital poblana e hizo un llamado a que, si hay marchas de este tipo, sean pacíficas, con las personas que quieran levantar la voz, y se respete su movilización.

“Es una pena que tengan que sumarse a estas marchas actores políticos, y específicamente del PAN y el PRI, en hacer estas marchas y sumándose porque no tienen la capacidad de hacer ellos sus marchas, porque si ellos hicieran sus marchas, irían tres personas; por eso se suman, es una pena, no se vale y no se va a permitir”, expresó.

Te puede interesar: Acusan a exfuncionarios opositores de financiar marcha de la “generación Z” en Puebla

Chedraui Budib consideró que el PAN y el PRI harán muchas cosas para criticar las diferentes administraciones morenistas, pero señaló que no tienen la capacidad de “hacer bien las cosas“.

En este sentido, se lanzó de nueva cuenta contra su antecesor Eduardo Rivera Pérez y su administración municipal panista, al indicar que dejó las calles destrozadas, por lo que tuvo que intervenir el gobernador Alejandro Armenta para intervenir 5 mil calles en el municipio.

“¿Por qué se hace esto? Por el desaseo totalmente de infraestructura que dejó específicamente el PAN (…) lo que queremos saber es qué hicieron con el dinero si no lo ocuparon para esta infraestructura tan importante”, agregó.

El lunes pasado, el gobernador Alejandro Armenta Mier, integrantes de la bancada panista y la dirigencia estatal de Morena acusaron a integrantes del tricolor y del PAN de financiar e intervenir en la manifestación del sábado 15 de noviembre en la entidad, sin respetar el deseo de manifestarse de jóvenes de la generación Z, y acusaron de utilizarlos para fines políticos y de crítica a los gobiernos federal y estatal.

#Puebla 🗣️ El alcalde de Puebla, @PepeChedrauimx consideró "una pena" que el PAN y el PRI se "cuelguen" de las marchas de los jóvenes y afirmó que no tienen la capacidad de convocar una propia.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/VhXwnnTWuj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 18, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: