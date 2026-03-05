Pepe Chedraui recorre galería “Pasos de Valentía” por el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal, Pepe Chedraui, recorrió la galería Pasos de Valentía, la historia de nuestras victorias, organizada por la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.

La muestra tiene la intención de evidenciar y reconocer el desempeño y desarrollo de la mujer en la historia a través de una representación gráfica de la lucha y la conquista desde 1930 a la fecha.

En este sentido, el alcalde reiteró el compromiso del Gobierno de la Ciudad para seguir generando espacios donde se garanticen los derechos de niñas, mujeres y adolescentes y que tengan igualdad de oportunidades para que puedan salir adelante.

“Creo que tenemos las herramientas necesarias para poder hacer justicia y poder hacer esta transformación tan grande que se necesita en México en favor de las mujeres; cuenten con el municipio, sin duda”, expresó.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, Juan José Tapia González, explicó que a través de todas las áreas se preparó este mural como homenaje a las mujeres y el trabajo que realizan todos los días a favor de la sociedad.

