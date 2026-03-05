Dan mantenimiento a luminarias en comunidades de Zacatlán

A través del programa Zacatlán Iluminado, el administración encabezada por Bety Sánchez continúa con el mejoramiento del alumbrado público, brindando bienestar y seguridad a las familias del municipio.

Durante la última semana del mes de febrero, la Coordinación de Alumbrado Público dio mantenimiento a luminarias de Atzingo, Cuautilulco, Eloxochitlán, la colonia Niños Héroes y en el Centro del Zacatlán.

De esta forma, el Gobierno Municipal atiende los reportes ciudadanos y continúa ofreciendo servicios públicos de calidad a la población, fomentando una mejor calidad de vida para todas y todos.

