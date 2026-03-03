Zacatlán presenta agenda de actividades del Mes de la Mujer

Acompañada de las regidoras, directoras y coordinadoras del Ayuntamiento de Zacatlán, la presidenta municipal, Bety Sánchez, presentó la agenda de actividades para conmemorar el Mes de la Mujer, todas ellas con enfoque transversal, perspectiva de género y para promover la participación ciudadana.

En rueda de prensa celebrada este lunes 2 de marzo, las funcionarias municipales brindaron un mensaje con relación al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bety Sánchez recordó la lucha histórica de las mujeres por la igualdad: “Es un día para visibilizar el camino recorrido, así como los avances y logros por la igualdad de nuestros derechos”.

También mencionó algunas de las estrategias y acciones del municipio, para contribuir con la igualdad sustantiva de género, reducir la brecha de desigualdad y garantizar una vida libre de violencia. Dijo que cada Feria de la Mujer Emprendedora ha dejado una derrama económica de 180 mil pesos para el grupo de participantes.

Se instalaron los puntos seguros para mujeres; también fueron creadas 8 redes violeta Carmen Serdán; se han atendido 4 mil 60 mujeres tan solo en la Coordinación de Igualdad Sustantiva de Género, de las cuales 475 tienen un expediente abierto, y gracias a las gestiones, Zacatlán cuenta con un Centro Libre y una Casa Carmen Serdán.

Por su parte, la coordinadora de Igualdad Sustantiva de Género, Monserrath Vite, detalló las actividades para conmemorar el Mes de la Mujer, dentro de las cuales destacan:

El 7 de marzo se realizará el foro “Desde Nuestra Historia: Liderazgos de Mujeres que Hicieron Posible el Cambio”, con la participación de la secretaria de las Mujeres de Puebla, Yadira Lira, y la coordinadora de las Casas Carmen Serdán, Carmen González Serdán.

También está la Carrera Conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, que se realizará en San Miguel Tenango el 8 de marzo a las 8 de la mañana.

La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento, Ariadne Olvera, dijo que las mujeres en el Gobierno Municipal asumen con responsabilidad la tarea de impulsar acciones que fortalezcan la igualdad de género, fomenten la cultura de respeto y corresponsabilidad.

Finalmente, la directora de Desarrollo Rural, Myldred Ibarra, señaló que el Gobierno de Bety Sánchez ha impulsado la paridad de género, colocando en los cargos de toma de decisión a mujeres y, en su caso, encabeza un área que siempre había sido ocupada por hombres.

