El municipio de Atlixco será sede del Festival Internacional de las Etnias: Encuentro de Chinas y Charros, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones.

El evento tiene como objetivo fortalecer la cultura y preservar la identidad de los pueblos originarios a través de danzas, tradiciones y expresiones artísticas.

Se contempla la participación de 550 danzantes provenientes de distintos estados del país y de Bolivia, así como expositores de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Además, se instalarán 60 estands de artesanías y 40 gastronómicos, con una afluencia estimada de 20 mil visitantes.

El convite inaugural se realizará el viernes 13 de marzo a las 10:00 horas desde el Acueducto Sor Juana Inés de la Cruz, mientras que la clausura será el domingo 15 de marzo a las 16:00 horas en San Francisco.

