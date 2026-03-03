Día Anáhuac 2026 reúne a cerca de 5 mil asistentes

La Universidad Anáhuac Puebla celebró una edición histórica del Día Anáhuac 2026, reuniendo a alrededor de 5 mil asistentes en una jornada que combinó música, entretenimiento, deporte y compromiso social en un ambiente de identidad y convivencia universitaria.

Organizado por la Federación de Sociedades de Alumnos, en coordinación con el área de Vida Universitaria, el evento transformó el campus en un espacio de celebración abierto a estudiantes, egresados, familias y público en general, integrando experiencias recreativas y culturales que reflejan la energía de la comunidad Anáhuac.

El escenario principal vibró con las presentaciones de Mau y Ricky y Mario Bautista, quienes ofrecieron un espectáculo de gran producción que encendió al público y consolidó esta edición como una de las más ambiciosas en la historia del festival.

Además del concierto, el Día Anáhuac incluyó juegos mecánicos, zonas interactivas, food trucks, activaciones estudiantiles, presentaciones de talento universitario y un show de motocross dentro de las actividades recreativas, generando una experiencia integral que combinó entretenimiento y vida universitaria.

Como parte del componente solidario, se recaudaron más de 1.5 toneladas de alimentos, que serán destinados a programas sociales del municipio, reafirmando el compromiso de la comunidad universitaria con su entorno.

Más allá del espectáculo, el Día Anáhuac representa un ejercicio formativo en el que los estudiantes fortalecen habilidades de liderazgo, organización y trabajo colaborativo al participar en la planeación y ejecución de un evento de gran escala.

Con esta edición, la Universidad Anáhuac Puebla consolida un espacio que no solo celebra, sino que forma, integrando identidad, comunidad y liderazgo con sentido social.

