Texmelucan realiza feria sobre salud sexual y reproductiva de mujeres

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense (IMMT), realizó en el zócalo de la ciudad la “Feria de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres Texmeluquenses”.

El edil Juan Manuel Alonso puntualizó la importancia de que las mujeres estén informadas y reciban orientación oportuna para tomar mejores decisiones, con el objetivo de que puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.

La Directora del IMMT, Mónica Helena Escalante Fuentes, subrayó que el gobierno municipal mantiene acciones permanentes en favor de las texmeluquenses y recordó que la conmemoración a la mujer es un reconocimiento a quienes lucharon por impulsar la igualdad de género.

En la feria se colocaron stands de emprendedoras, colectivos feministas, módulo de vacunas y métodos anticonceptivos, este último para informar, orientar y brindar acompañamiento sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. También se ofrecieron servicios gratuitos de belleza por parte de una institución educativa local.

En este evento se contó con la presencia del Secretario de Bienestar Social, Noé de Jesús Ramírez; el Director General de Bienestar Social, Elías Ariel Díaz Rodríguez, así como funcionarios municipales.

