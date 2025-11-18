Lupita Cuautle descarta participación de funcionarios en marcha de la Generación Z

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, señaló que hasta el momento no se ha detectado si personal de la actual administración participó en la manifestación de la Generación Z ocurrida el pasado sábado, donde un presunto empleado del ayuntamiento habría participado en actos violentos.

Al ser cuestionada, indicó que la mayoría de los funcionarios aprovecharon el fin de semana largo para descansar y estar con sus familiares, debido a la alta carga laboral que enfrenta el municipio.

“Somos respetuosos de lo que se diga y nosotros seguimos trabajando por San Andrés Cholula, tenemos mucho trabajo y este fin de semana los compañeros se dedicaron a descansar y pasar el fin con sus familias”, afirmó.

No obstante, reconoció que si hubo participación de empleados, se trató de un derecho, ya que su administración se caracteriza por respetar la libre expresión.

El ayuntamiento emitió un posicionamiento condenando la violencia ejercida durante la manifestación y reafirmando el respeto a la libre expresión, en respuesta a las acusaciones de diversas figuras morenistas que señalaron la presencia de panistas en los disturbios.

Cuautle sostuvo que están enfocados en el trabajo por el cierre del año y desconocen si la dirigencia estatal del PAN emitirá alguna postura respecto a las declaraciones vertidas.

