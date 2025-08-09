Inauguran Feria del Queso 2025 en San Andrés Cholula

Con el objetivo de impulsar la economía local y preservar la riqueza gastronómica mediante el consumo de alimentos artesanales, sanos y libres de elementos artificiales, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó la inauguración de la vigésimo cuarta edición de la Feria del Queso 2025 en Santa María Tonantzintla.

En su mensaje, la edil sanandreseña destacó la importancia de preservar la tradición gastronómica y artesanal de las comunidades, mediante la promoción de sus productos, en este caso lácteos, a través de la tradicional Feria del Queso. Subrayó que esta celebración es un espacio para apoyar a productores, quienes han dedicado su vida a perfeccionar su oficio y a compartir su pasión, preservando así una parte fundamental de la herencia cultural de San Andrés Cholula.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado, Marlet Pérez Blancas, Directora General de Turismo Comunitario, reconoció el impulso que se brinda al desarrollo de las comunidades como Santa María Tonantzintla, que cuentan con historia e identidad propias.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Eva María Toxqui Daniel, informó que esta feria cuenta con la presencia de 35 expositores de Tonantzintla, así como de los municipios invitados de Huejotzingo y Libres. Durante los días 8, 9 y 10 de agosto, ofrecerán una amplia variedad de lácteos como mantequilla, yogurt artesanal, crema, requesón, quesos frescos, quesos maduros, entre otros.

Además, se instaló un corredor gastronómico y un foro artístico con presentaciones culturales y musicales durante todo el día, que incluyen ballets de danza folclórica, cantantes versátiles y, por la noche, las agrupaciones Sonora Dinamita, Sonido Fania 97, Banda la Suprema, Espectacular Carro Show, Grupo Jaguar Norteño y Grupo Niche.

En el acto inaugural estuvieron presentes regidoras y regidores, el director de Turismo de Atlixco, la presidenta auxiliar, Cecilia Tecuapetla López, el fiscal de la parroquia, Gregorio Quechol Vázquez, y productores artesanales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la competitividad y el desarrollo económico, y promueve eventos con gran convocatoria de visitantes, consolidando a San Andrés Cholula como un referente turístico y promotor de la economía local en beneficio de las familias sanandreseñas.

Te recomendamos: