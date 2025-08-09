Omar Muñoz entrega obra de pavimentación en Sanctorum

El Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó una obra importante de pavimentación en la junta auxiliar de Sanctorum, dignificando así una vialidad más en beneficio de las familias.

En la calle Lázaro Cárdenas, entre avenida Independencia y Ejido, se colocaron mil 116 metros cuadrados de adoquín, 463 metros cuadrados de banqueta, 9 luminarias solares, tres topes y se plantaron 11 árboles.

Ante los asistentes, el edil refirió que el compromiso de su gobierno es cumplir con la palabra empeñada en campaña de intervenir las calles que fueron ignoradas durante muchos años por las anteriores administraciones.

“Esto es un trabajo colaborativo entre mis compañeros regidores, directores y los ciudadanos que estuvieron pendientes de que la obra fuera una realidad; cuando uno pone su esperanza y confianza en el trabajo en conjunto, los resultados tienen que ser siempre positivos y quiero reconocer la labor de cada una de las partes”.

“Tenemos que privilegiar la dignidad del pueblo de Cuautlancingo, de las juntas auxiliares y las inspectorías y desde este lugar en que nos encontramos le decimos a toda la gente de Sanctorum que vamos a mejorar la calidad de vida de esta junta que es la más poblada y que tiene un ingreso importante para el municipio”.

En su intervención, Francisco Javier Camacho, presidente auxiliar de Sanctorum, agradeció al edil por cumplir el compromiso hecho con los ciudadanos de transformar una calle que era intransitable.

Por su parte, Marco Antonio Saucedo Paleta, regidor de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, expresó que la calle es una de las más grandes y bonitas que se han entregado y que es gracias al equipo de trabajo del ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Omar Muñoz.

