Rehabilitan Guardería DIF de Xixitla en San Pedro Cholula

Foto: Ayuntamiento de San Pedro Cholula.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con todos los sectores de la sociedad, en especial con los más vulnerables y quienes más apoyo requieren.

Bajo esa premisa, la presidenta municipal visitó la Guardería DIF de Santa María Xixitla, donde se llevó a cabo una rehabilitación integral del inmueble para ampliar su capacidad y así apoyar a madres y padres de familia en el cuidado y desarrollo de sus hijas e hijos.

En coordinación con áreas como el DIF Municipal y el Organismo de Limpia y Servicios Públicos, se realizó una faena comunitaria que incluyó limpieza de suelos, ventanas, puertas y mobiliario; poda de césped y vegetación; pinta de muros y techos; así como la supervisión de la estructura para garantizar su seguridad.

La alcaldesa anunció que se buscará incrementar el cupo de admisión para recibir a más niñas y niños, con el objetivo de ser un verdadero aliado de las familias cholultecas en cada etapa del crecimiento de sus menores.

Finalmente, señaló que estas acciones de mejora y mantenimiento continuarán en diversas instituciones municipales, en alineación con las políticas estatal y federal para proteger a los más vulnerables, fortalecer el tejido social y construir un futuro con mayores oportunidades para todas y todos.

