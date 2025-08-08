Puebla refuerza control de motocicletas para garantizar seguridad

Con la firme convicción de que las familias poblanas vivan en tranquilidad, paz y seguridad, el gobernador Alejandro Armenta refirió que en la entidad se implementan leyes y programas para generar orden, ya que la prioridad es cuidar a la población.

Durante la mañanera, el mandatario comentó que en una gira de trabajo por la junta auxiliar San Baltazar Campeche, en la capital de Puebla, un señor de aproximadamente 75 años lo abordó para hacerle la petición de actuar enérgicamente en el tema de las motocicletas, ya que desafortunadamente sufrió un robo a través de este medio de transporte.

Recordó el ejecutivo que con la implementación del uso de casco a las y los conductores de motocicletas, se pone orden en la entidad en el manejo de dichos vehículos.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, señaló que el 60 por ciento de los robos o delitos se cometen a bordo de motocicletas; en este sentido, informó que a través del operativo ROMA buscan regular la circulación de usuarios.

Detalló que a la fecha se han realizado 12 mil 986 acciones de proximidad, revisión y consulta de 10 mil 430 motos; mil 671 motos han sido trasladadas al depósito vehicular por no cumplir con la normatividad y se han aplicado 2 mil 488 infracciones por falta de licencia, placas o tarjeta de circulación.

El titular de la SSP resaltó que los operativos tienen el único objetivo de cuidar a las y los poblanos, por ello han puesto especial énfasis en la ejecución de este tipo de acciones.

Por su parte, el integrante del Sexto Regimiento Blindado de Reconocimiento, Jaret Alejandro Martínez Rivera, exhortó a las y los poblanos a tener confianza en los operativos que se realizan en diversos municipios, pues son para la seguridad de todas y todos.

