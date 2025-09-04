Zacatlán albergará eventos deportivos nacionales en 2025

Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD) y de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, Zacatlán será sede de dos eventos deportivos de talla nacional: la Copa Nacional Indígena Oscar Diablo Castellanos de Baloncesto y el Torneo Nacional de Fut 7.

La Copa Oscar Diablo Castellanos se realizará del 19 al 21 de septiembre, mientras que las fechas para el Torneo Nacional de Fut 7 serán informadas en próximos días, y se tiene contemplado que puedan participar equipos locales.

Este miércoles 3 de septiembre, se presentó en rueda de prensa la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo en Zacatlán. El evento estuvo encabezado por la presidenta municipal, Bety Sánchez; Carlos Presenda, coordinador de Destinos del Sur de la SECTUR; José Luis Sosa Limón, presidente nacional del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD), y Carlos Armando Barajas Armenta, presidente de la Federación Mexicana de Fut 7.

En su intervención, Carlos Presenda, coordinador de Destinos del Sur de la SECTUR, dijo que Zacatlán se ha convertido en un escenario idóneo para eventos deportivos de alta magnitud, por lo que la dependencia federal está orgullosa de realizar dos eventos deportivos que se realizarán en el último trimestre del 2025.

“Ambos forman parte de la estrategia nacional, para posicionar a México como referente mundial del turismo deportivo, generando beneficios económicos, sociales y culturales”, dijo.

Por su parte, José Luis Sosa Limón, presidente de la COMETUD, agradeció el apoyo que la presidenta, Bety Sánchez, está dando al deporte en Zacatlán. Mencionó que la Copa Nacional Indígena Oscar Diablo Castellanos de Baloncesto generará una importante derrama económica, ya que estarán en Zacatlán más de 500 jugadores con sus respectivas familias, provenientes de Tlaxcala, Oaxaca, CDMX, EdoMex.

También invitó a las niñas, niños y adolescentes a participar en la Clínica de Básquetbol porque habrá visorías; esto significa que pueden ser incluidos en un programa de formación, para participar en alguna selección de Puebla o de México, según su categoría.

Finalmente, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, aseguró que el municipio está listo para abrir sus puertas a estos eventos deportivos, que representan una oportunidad para fomentar la amistad, el compañerismo, la salud y la integración de las comunidades.

“Nos llena de orgullo que Zacatlán contribuya al fortalecimiento del turismo deportivo, una herramienta de transformación y bienestar que impulsa la economía local y nos posiciona como un referente en Puebla y México”, concluyó.

