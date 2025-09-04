Puebla firma convenio con CENAGAS para uso sostenible del gas natural

El Gobierno de Puebla trabaja con las universidades públicas y privadas en opciones para que la entidad cuente con energía; así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta durante el Foro Gas Natural Puebla 2025, donde aseguró que todos los proyectos que las y los jóvenes universitarios generen en materia de innovación tecnológica serán apoyados para lograr la soberanía energética en Puebla y México.

En este contexto, el mandatario estatal destacó la ubicación geográfica de Puebla, por donde atraviesan los principales gasoductos; por ello aseguró que dicho aspecto generador de energía es una ventaja competitiva que se debe aprovechar. Llamó a universidades, investigadores, docentes y científicos a sumarse con proyectos para lograr la transformación en el país.

En su intervención, el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Cuitláhuac García Jiménez, refirió que la pretensión es hacer uso de uno de los combustibles más benévolos con el medio ambiente, que permitirá la transición a las energías limpias. Explicó que donde hay gas natural hay desarrollo industrial; por ello señaló que Puebla es privilegiada, ya que pasan tres gasoductos de los más importantes en el país. En dos se transporta gas natural, y uno de ellos está conectado al gasoducto Morelos, que atraviesa en el norte del Estado y que coincide con el impulso del Polo de Desarrollo de Bienestar.

La jefa de la Unidad de Gestión Técnica y Planeación de CENAGAS, Fainé Meza Martínez, subrayó que el esquema de prosperidad compartida de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se convertirá en una realidad tangible donde la energía será motor de bienestar y progreso. “Visualizamos un sector energético robusto, confiable e inclusivo capaz de asegurar el crecimiento económico”.

Por su parte, el titular de la Agencia de Energía del Estado, Rodolfo Camacho Hernández, destacó que, gracias a su posición estratégica en el país, Puebla se consolida como un actor clave en el diálogo nacional sobre seguridad energética y la construcción de una transición hacia un modelo más sostenible, incluyente y competitivo. “El gas natural se reafirma como un energético clave para detonar la competitividad industrial de la región, atraer inversiones y avanzar en la transición energética”, apuntó.

Finalmente, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, recordó que desde Puebla participan en 15 proyectos estratégicos en materia de tecnología, como es el Centro de Diseño de Semiconductores y el auto Olinia. Además, dijo que participan en el proyecto Ixtli, consultivo, lo anterior de la mano de las universidades públicas y privadas grandes a través del consejo consultivo.

En este marco, el Gobierno de Puebla firmó un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Control del Gas Natural, con el propósito de promover el uso racional y sostenible del gas natural e incentivar inversiones en materia de infraestructura energética.

