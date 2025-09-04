Caída de árbol en Avenida Juárez es atendida sin lesionados

Derivado de la precipitación pluvial, se registró la caída de un árbol en la Avenida Juárez, la tarde de este miércoles 3 de septiembre, en el municipio de Puebla, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil Municipal en coordinación con Protección Civil del Estado y Control de Tránsito, realizó acciones en favor de la ciudadanía ante situaciones que representaron un riesgo para su integridad física.

Por lo anterior, personal de Protección Civil acudió de manera inmediata al punto de la Avenida Juárez y 15 Sur, donde fue reportada la caída de un árbol de alrededor de 12 metros que se desprendió de la superficie.

Una vez que descartaron personas lesionadas, con herramienta especializada, seccionaron el árbol, realizaron la mitigación de riesgos y dejaron libre la vialidad para la movilidad, además de la seguridad de los transeúntes, así como automovilistas que transitan por esa zona.

Por su parte, personal de la Dirección de Control de Tránsito realizó cierre de circulación sobre la Avenida Juárez en sentido al Oriente (Paseo Bravo), entre la 15 y 17 Sur, dejando como vías alternas la 9, 11 y 13 Poniente.

Es importante mencionar que, al encontrarse en una emergencia, llame al número de emergencias 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.

