Pobladores retienen a supuesto ladrón en Amozoc

Un hombre fue retenido y agredido por pobladores de Amozoc tras ser sorprendido intentando asaltar a un empleado de reparto, por lo que autoridades intervinieron para rescatarlo.
Durante la tarde de este miércoles, vecinos del Barrio de San Miguel escucharon gritos de auxilio y salieron a la calle, donde intentaron detener a un presunto delincuente.
Según testigos, el sujeto presuntamente amenazó con un objeto punzocortante a un trabajador de la empresa Marinela, mientras este realizaba un reparto en su camioneta.
Los habitantes golpearon al sujeto y lo amarraron a un poste, amenazando con lincharlo. No obstante, no se reportaron lesiones graves que pusieran en riesgo su vida.
Posteriormente, elementos de la Policía Municipal lo rescataron y trasladaron a la comandancia para iniciar el proceso legal correspondiente.
Editor: César A. García